Фестиваль «Богородский спортсмен» состоялся в школе №1797

Около двухсот жителей района приняли участие в спортивном фестивале по общей физической подготовке «Богородский спортсмен».

Досуговый центр «Богородское» и школа №1797 в прошедшие выходные организовали для жителей района большое спортивное событие. Ученики богородских школ, воспитанники спортивных клубов и секций, просто жители получили уникальный шанс проверить свои физические навыки, реакцию, выносливость, сноровку.

В основную программу фестиваля вошли два этапа: основной, где участники демонстрировали индивидуальное мастерство в четырех видах общефизической подготовки, и дополнительный — по демонстрации индивидуальных и групповых показательных выступлений в различных видах боевых искусств.

Как отметили организаторы, праздник получился массовым. На ковры, татами, к спортивным снарядам подошло порядка двухсот спортсменов. Кстати, подобные мероприятия в Богородском продолжатся и дальше.