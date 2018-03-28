Ещё
Фестиваль «Богородский спортсмен» состоялся в школе №1797
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фестиваль «Богородский спортсмен» состоялся в школе №1797 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Около двухсот жителей района приняли участие в спортивном фестивале по общей физической подготовке «Богородский спортсмен».
Досуговый центр «Богородское» и школа №1797 в прошедшие выходные организовали для жителей района большое спортивное событие. Ученики богородских школ, воспитанники спортивных клубов и секций, просто жители получили уникальный шанс проверить свои физические навыки, реакцию, выносливость, сноровку.
В основную программу фестиваля вошли два этапа: основной, где участники демонстрировали индивидуальное мастерство в четырех видах общефизической подготовки, и дополнительный — по демонстрации индивидуальных и групповых показательных выступлений в различных видах боевых искусств.
Как отметили организаторы, праздник получился массовым. На ковры, татами, к спортивным снарядам подошло порядка двухсот спортсменов. Кстати, подобные мероприятия в Богородском продолжатся и дальше.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
Большой спортивный праздник состоялся в Богородском Богородские каратисты вернулись из Орла с медалями Космическое пространство "осваивают" школьники
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
КХЛ избавилась от двух клубов
Месси бросил сборную
«Английские фанаты не поедут в Россию, они — трусы»
Сборная России не учится на ошибках90
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение