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Леонид Стрельцов утвержден замглавы кстовской администрации
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Леонид Стрельцов утвержден замглавы кстовской администрации 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В пресс-службе администрации Кстовского района «ФедералПресс» сообщили в среду, что накануне земское собрание района утвердило Стрельцова в должности. С 27 февраля он был исполняющим обязанности замглавы кстовской администрации.
Собеседник агентства уточнил, что Стрельцов курирует вопросы социальной политики.
Ранее сообщалось, что Леонид Стрельцов написал заявление об увольнении с поста главы департамента по спорту и молодежной политике Нижнего Новгорода по собственному желанию. С 27 февраля обязанности директора департамента по спорту и молодежной политике исполняет заместитель главы этого департамента Сергей Низяев.
Фото: stnmedia.ru.
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