Леонид Стрельцов утвержден замглавы кстовской администрации

В пресс-службе администрации Кстовского района «ФедералПресс» сообщили в среду, что накануне земское собрание района утвердило Стрельцова в должности. С 27 февраля он был исполняющим обязанности замглавы кстовской администрации.

Собеседник агентства уточнил, что Стрельцов курирует вопросы социальной политики.

Ранее сообщалось, что Леонид Стрельцов написал заявление об увольнении с поста главы департамента по спорту и молодежной политике Нижнего Новгорода по собственному желанию. С 27 февраля обязанности директора департамента по спорту и молодежной политике исполняет заместитель главы этого департамента Сергей Низяев.

Фото: stnmedia.ru.