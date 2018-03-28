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Москва 24 покажет, какой будет любительская гонка на Садовом кольце
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Москва 24 покажет, какой будет любительская гонка на Садовом кольце 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
30 марта в пресс-центре Агентства городских новостей «Москва» состоится пресс-конференция, посвященная проведению велопарада и любительской гонки на Садовом кольце 20 мая.
В ходе обсуждения будут затронуты темы: популяризация движения любителей велоспорта; организация для горожан спортивного праздника; возрождение традиции проведения любительских гонок на Садовом кольце; развитие спортивных связей с региональными и международными спортивными организациями, участие в гонке международных (таких как Финляндия) и российских любителей (Москва, Санкт-Петербург, Крым, и др).
На пресс-конференции выступят: заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Евгений Адамов; президент национальной ассоциации любителей и ветеранов велоспорта — организатор любительской гонки (бывший тренер сборной России по велоспорту) Игорь Струтинский; куратор проекта Let’s bike it!, советник замминистра транспорта РФ Владимир Кумов; бронзовый и серебряный призер чемпионата мира по велоспорту 2018 года, серебряный призер Олимпийских игр 2016 Дарья Шмелева; бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, чемпион мира Денис Дмитриев.
Прямую трансляцию можно увидеть 30 марта в 11:00 на этой странице.
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