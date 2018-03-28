Ещё
В партии тимьяна из Израиля обнаружили опасного вредителя
Далее:
Читайте также:
Ещё

В партии тимьяна из Израиля обнаружили опасного вредителя 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
24 марта 2018 года на фитосанитарном контрольном посту грузового терминала аэропорта Домодедово в партии свежего тимьяна, привезенного из Израиля, обнаружили Табачную белокрылку (Bemisia tabaci Genn), сообщает пресс-служба Россельхознадзор
Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтвердила лабораторная экспертиза, проведенная специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»).
Табачная белокрылка — это опасный вредитель для более 200 видов растений и занесена в список карантинных объектов. Вся поступившая продукция уничтожена в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.
Вести Подмосковья: последние новости
Новый ФОК в Балашихе ежедневно смогут посещать 925 человек 78-летнюю пенсионерку не пустили на встречу с главой городского округа Химки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
КХЛ избавилась от двух клубов
Месси бросил сборную
«Английские фанаты не поедут в Россию, они — трусы»
Сборная России не учится на ошибках90
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение