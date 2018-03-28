В партии тимьяна из Израиля обнаружили опасного вредителя

24 марта 2018 года на фитосанитарном контрольном посту грузового терминала аэропорта Домодедово в партии свежего тимьяна, привезенного из Израиля, обнаружили Табачную белокрылку (Bemisia tabaci Genn), сообщает пресс-служба Россельхознадзор

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтвердила лабораторная экспертиза, проведенная специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»).

Табачная белокрылка — это опасный вредитель для более 200 видов растений и занесена в список карантинных объектов. Вся поступившая продукция уничтожена в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.