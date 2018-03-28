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На Кубани курортный сбор введут после ЧМ-2018
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На Кубани курортный сбор введут после ЧМ-2018 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: Российская Газета
Законодательное собрание Краснодарского края поддержало отмену курортного сбора в регионе на время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.
За соответствующий законопроект депутаты проголосовали на заседании парламента Кубани, которое прошло в среду. Таким образом, сбор начнут взимать с туристов не с 1 мая, а с 16 июля.
Напомним, ранее с такой инициативой выступил глава Кубани Вениамин Кондратьев. Как известно, предстоящим летом Сочи будет принимать не только курортников, но и гостей чемпионата мира по футболу. К тому же сразу несколько кубанских городов были выбраны в качестве тренировочных баз нескольких команд — участниц турнира.
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