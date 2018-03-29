Стрепетов: «Жду, когда свой шанс получат Шатов и Дзюба»

Бывший футболист и тренер "Зенита" Алексей Стрепетов поделился мнением об игре сборной России против Бразилии и Франции.

"К сожалению, в матчах сборной России не увидел тактического разнообразия. Мы играем в три центральных защитника, хотя в нашей стране это самая дефицитная позиция. Видно, что кроме Смолова нет игроков, которые способны забивать. Можно сказать, что нет Кокорина, но речь идет о полузащитниках. Перекрыв Смолова, соперник фактически лишает сборную игры в атаке.

Жду, что свой шанс получат Шатов и Дзюба. При этом хочу сказать, что моментами наша команда показывала хороший футбол, но мы ждем большего. На мой взгляд, решение использовать латералями немолодых Жиркова и Самедова — довольно спорное решение, на них ложится слишком большая нагрузка. Понравилось взаимодействие связки Головин — Дзагоев", — сказал Стрепетов.

Напомним, что в последних числах марта сборная России сыграла два домашних контрольных матча против сборной Бразилии (0:3) и сборной Франции (1:3).