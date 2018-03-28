Фанаты «Спартака» проведут первый тайм матча РФПЛ с «Тосно» в тишине в память о погибших в Кемерове 

Болельщики «Спартака» проведут акцию памяти погибших в Кемерове на матче 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против «Тосно». «Мы все скорбим о погибших в результате пожара 25.03 в городе Кемерово и выражаем соболезнования семьям погибших. В связи со случившимся, первый тайм мы проведем в тишине. Призываем всех сочувствующих присоединиться к нашей акции», — сообщается в Twitter фанатов «Спартака».
Болельщики также откажутся красочных флагов и прочих атрибутов визуальной поддержки команды. Ранее нападающий сборной России по футболу Фёдор Смолов рассказал, что национальная команда хотела обыграть Францию, чтобы принести немного радости своей стране в свете трагедии, произошедшей в Кемерове.