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Хоккеист «Эдмонтона» Макдэвид отправил арбитра в больницу
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Хоккеист «Эдмонтона» Макдэвид отправил арбитра в больницу 

Вести.Ru 1 час назад
Канадский хоккеист «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс» травмировал одного из арбитров поединка Стива Бартона. Об этом сообщает Евроспорт.Ru.
Инцидент произошел в одном из игровых моментов, когда сам Макдэвид попал под силовой прием со стороны хоккеиста «Коламбуса» Зака Веренски и своим падением невольно сбил с ног и лайнсмена. Арбитр неудачно приземлился, ударившись височной частью лица об лед, после чего его унесли с ледовой площадки на носилках.
Linesman, Steve Barton taken down after a collision with McDavid. Really hoping he's okay. pic.twitter.com/mxIjqMTl1w
— OilersNation.com (@OilersNation) 28 марта 2018 г.
Макдэвид избежал травмы, набрал три очка (1+2), однако его усилий не хватило для победы «Эдмонтона». Матч закончился со счетом 7:3 в пользу «Джекетс».
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