Скорбные традиции: как играют «траурные матчи»

Такие статьи очень сложно и писать, и читать. Трагедия в Кемерово не оставила равнодушным никого, включая спортсменов и болельщиков. Смотреть футбол в эти дни невозможно, а еще сложнее — играть на поле. Футболисты мне рассказывали, что, когда в стране происходит трагедия либо умирают известные или близкие люди, появляется неистовое желание играть ради памяти ушедших из жизни, пишет болельщик с 40-летним стажем Олег Дмитриев для Sputnik Беларусь.

Однако это не касается случаев гибели коллег тех спортсменов, которые вышли на игру. Последние два случая на моей памяти — авиакатастрофа с хоккейным «Локомотивом» из Ярославля, который направлялся на первую игру регулярного сезона КХЛ 2011 года, и загадочная смерть 31-летнего капитана итальянской «Фиорентины» Давиде Астори 4 марта 2018-го. И семь лет назад, и сейчас матчи были перенесены. Подавленность игроков в таких случаях превышает желание выйти на поле.

Стадион скорби

На моей памяти «траурных матчей» было несколько. Первый из них — по чудовищному стечению обстоятельств — прошел в Москве 11 сентября 2001 года. Через два часа после падения «башен-близнецов» в Нью-Йорке на московском стадионе «Динамо» начался матч Лиги чемпионов «Локомотив — Андерлехт». Я взял на него с собой своих друзей-американцев — просто почувствовал в тот момент, что ребят надо отвлечь и вывести на свежий воздух. Потом я понял, что поступил правильно — страшные новости из-за океана друзья принимали более спокойно и сдержанно.

Девять лет спустя траурная церемония прошла на стадионе «Локомотив» в Москве через шесть дней после взрывов в московском метро: «железнодорожники» принимали московское «Динамо». Было очень трогательно видеть перед началом матча, как болельщики двух команд собирали средства семье погибшего в теракте болельщика московского "Спартака"

31 октября 2015 года я также был на стадионе. В этот день в Египте потерпел катастрофу самолет авиакомпании «Когалымавиа» — и тогда же ЦСКА принимал «Уфу» в матче Чемпионата России. Мы с друзьями узнали, что на стадионе перед матчем будет траурная церемония — поэтому пришли выразить свою скорбь. А в конце игры на глаза наворачивались слезы — в небе над «Ареной Химки» я увидел след от самолета, растворяющийся в небесах: аэропорт «Шереметьево» находится недалеко от стадиона.

Дань памяти

Что же отличает «траурные матчи»?

Во-первых, черные повязки на руках команд. Здесь нет четких правил ее ношения на рукаве. Бывают и случаи, когда одна команда выходит с ними, а другая — без.

Во-вторых, фанатские баннеры, выражающие скорбь и соболезнования. Как правило, они создаются за сутки до матча при поддержке самих болельщиков, которые жертвуют деньги на «саппорт» любимой команды.

В-третьих, минута молчания перед матчем. В последние годы она часто заканчивается аплодисментами. Они могут быть адресованы всем десяткам тысяч болельщиков, которые все как один решили выразить свою скорбь. Другой вариант — дань уважения ушедшему человеку. Так часто происходит в Англии, когда уходят из жизни легендарные футболисты. Так недавно было и в Италии, когда болельщики-"тиффози" аплодировали таланту умершего Давиде Астори.

В-четвертых, фанаты двух команд могут договориться между собой о том, чтобы молчать в течение определенного времени. Так, на матче ЦСКА — «Уфа» группы поддержки команд молчали 20 минут — примерно половину тайма.

Вместе с Кемерово

Новую для России традицию продемонстрировали футболисты национальной сборной перед товарищеским матчем со сборной Франции. Они возложили цветы перед «народным мемориалом», который соорудили сами люди в память о трагедии в Кемерово.

Надо отдать должное и сборной Франции, которая согласилась поддержать минуту молчания перед матчем. После нее, также как и в других печальных матчах, прозвучали аплодисменты. Не остались в стороне и фанаты, подготовившие траурные баннеры.

Да и в ходе самой игры было видно, что футболисты — и россияне, и французы — выглядели сильно подавленными. В этой сложной атмосфере поначалу более хладнокровными оказались «трехцветные» гости, которые четко и без эмоций реализовали два «своих момента».

Но и за игру сборной России было не стыдно. В этих сложных для себя обстоятельствах наша молодежь все-таки смогла достойно себя проявить против игроков, считающихся одними из лучших в мире. На 68-й минуте всех за собой повел исполнявший роль капитана Федор Смолов — он и завершил атаку россиян. Однако после этого французы провели мощную по скорости атаку и сделали счет 3:1 в свою пользу.

В конце игры стадион аплодировал еще раз: диктор по стадиону объявил благодарность всем, кто пришел на стадион.

Очень горд и за футболистов, и за коллег-болельщиков, что в такие эмоционально сложные дни показали себя настоящими людьми — почтили память безвременно ушедших из жизни. Но очень хочется, чтобы таких матчей в будущем было как можно меньше. А еще лучше, чтобы их не было совсем.