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В Кремле отказались комментировать поведение кемеровских властей во время народного митинга
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В Кремле отказались комментировать поведение кемеровских властей во время народного митинга 

Интересант 1 час назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов прокомментировать поведение представителей кемеровских властей, которые накануне во время народного митинга обвинили собравшихся в попытке «попиариться на трагедии» и заявили, что митинг памяти был спланированной акцией по дискредитации руководства региона, напомнил о призыве главы государства о неуместности скоропалительных оценок ситуации.
Главное, детально разобраться в том, что произошло, выяснить причины и потом обдуманно давать какие-то оценки», — приводит слова Пескова «Интерфакс».
Напомним, что вчера в Кемерово перед зданием областной администрации прошел народный митинг. Люди требовали отставки местных властей и, в частности, самого губернатора Тулеева, допустивших, по их мнению, ситуацию с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека, в том числе, 41 ребенок. При этом вице-губернатор Сергей Цвилев, картинно вставший на колени перед людьми, незадолго до этого обвинил одного из присутствующих там родственников жертв в намерении «попиариться на горе». В свою очередь первый вице-губернатор Владимир Чернов, заявил, что митинг памяти был «четко спланированной акцией, которая была направлена на дискредитацию в целом структур власти». А губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вообще не соизволил выйти митингующим, оставшись в своем кабинете.
Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что в Кремле на данный момент отказываются комментировать поведение и заявление представителей кемеровских властей, Песков сказал: «Да, я не буду это делать».
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