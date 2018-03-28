В Кремле отказались комментировать поведение кемеровских властей во время народного митинга

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов прокомментировать поведение представителей кемеровских властей, которые накануне во время народного митинга обвинили собравшихся в попытке «попиариться на трагедии» и заявили, что митинг памяти был спланированной акцией по дискредитации руководства региона, напомнил о призыве главы государства о неуместности скоропалительных оценок ситуации.

Главное, детально разобраться в том, что произошло, выяснить причины и потом обдуманно давать какие-то оценки», — приводит слова Пескова «Интерфакс»

Напомним, что вчера в Кемерово перед зданием областной администрации прошел народный митинг. Люди требовали отставки местных властей и, в частности, самого губернатора Тулеева , допустивших, по их мнению, ситуацию с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека, в том числе, 41 ребенок. При этом вице-губернатор Сергей Цвилев, картинно вставший на колени перед людьми, незадолго до этого обвинил одного из присутствующих там родственников жертв в намерении «попиариться на горе». В свою очередь первый вице-губернатор Владимир Чернов , заявил, что митинг памяти был «четко спланированной акцией, которая была направлена на дискредитацию в целом структур власти». А губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вообще не соизволил выйти митингующим, оставшись в своем кабинете.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что в Кремле на данный момент отказываются комментировать поведение и заявление представителей кемеровских властей, Песков сказал: «Да, я не буду это делать».