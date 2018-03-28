В Нижнем Новгороде подвели итоги семейного турнира по шахматам

В Нижегородской области в рамках Всероссийского фестиваля «Кубок Минина и Пожарского» впервые прошел командный турнир по парным шахматам под названием «Семейный». В турнире принимали участие 17 семей из Нижнего Новгорода, Кстово и Балахны, Починок и Владимирской области. Партнеры играли на одной доске и не могли совещаться, что добавляло интригу в игру, но в тоже время для победы нужно было действительно хорошо понимать друг друга.

Как подчеркнули в министерстве спорта региона, в Нижнем Новгороде семейные турниры одни из самых любимых, в одной команде играют родители вместе со своими детьми, дедушки и внуки, братья и сестры, а главная цель таких мероприятий, чтобы семьи были дружны и вместе занимались творчеством и спортом. «Так, семья Завиваевых приняла участие в турнире в полном составе, выставив сразу 3 команды и выиграла все матчи, заняв также первое место в общем зачете», — отметили в областном минспорта.

Награждались команды по группам (по возрасту младшего участника команды). Победителями стали.

Группа 2005-2009 г.р. : 1 место — семья Завиваевых (Эвелина + папа Илья Асафович) (Н. Новгород); 2 место — семья Гоновых (Владимирская область); 3 место — семья Трусовых (Н. Новгород).

Группа 2001-2004 г.р. : 1 место — семья Дождевых (Балахна).

Группа 2010 г.р. и моложе: 1 место — семья Кузьминых (Кстово); 2 место — семья Рассадиных (Н. Новгород); 3 место — семья Завиваевых (сестры Кристина и Эмилия) (Н. Новгород).