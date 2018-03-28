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Тите: «Испытываем радость после победы над Германией»
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Тите: «Испытываем радость после победы над Германией» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Рулевой сборной Бразилии Тите высказался о победе над командой Германии (1:0) в контрольной встрече.
"У нас радостные эмоции после этого успеха, мы испытываем гордость за свое выступление. Немцы были агрессивны, но мои подопечные им не уступали.
Понимали, что журналисты вспомнят про 1:7 на чемпионате мира. Подобное случается. Бывает, что ты выигрываешь, но потом можешь проиграть.
У меня есть, из кого выбрать состав на ЧМ-2018. Будем отбирать только лучших. Продолжим следить за каждым игроком", — цитирует тренера Globoesporte.
Отметим, что Бразилия прервала 22-матчевую серию Германии без поражений.
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