Тите: «Испытываем радость после победы над Германией»

Рулевой сборной Бразилии Тите высказался о победе над командой Германии (1:0) в контрольной встрече.

"У нас радостные эмоции после этого успеха, мы испытываем гордость за свое выступление. Немцы были агрессивны, но мои подопечные им не уступали.

Понимали, что журналисты вспомнят про 1:7 на чемпионате мира. Подобное случается. Бывает, что ты выигрываешь, но потом можешь проиграть.

У меня есть, из кого выбрать состав на ЧМ-2018. Будем отбирать только лучших. Продолжим следить за каждым игроком", — цитирует тренера Globoesporte.

Отметим, что Бразилия прервала 22-матчевую серию Германии без поражений.