Ещё
ФИФА может начать расследование проявления расизма в матче Россия — Франция
Далее:
Читайте также:
Ещё

ФИФА может начать расследование проявления расизма в матче Россия — Франция 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Газета.Ru
Международная федерация футбола (ФИФА) может начать расследования проявления расизма в товарищеском матче между сборными России и Франции. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации The News Tribune, в ФИФА с просьбой начать выяснение дела обратилась организация Fare Network, участники которой занимаются борьбой с проявлениями дискриминации.
Фотограф одного французского издания рассказал, как отчетливо слышал расизм со стороны российских болельщиков в адрес Поля Погба и Усмана Дембеле в контрольном поединке сборных России и Франции в Санкт-Петербурге.
Ранее депутат Игорь Лебедев предложил жестко наказывать проявляющих расизм болельщиков.
Газета.Ru: последние новости
В Кремле не считают бойкот официальными лицами ЧМ-2018 проблемой Песков: поддержавшие Британию страны - это лишь часть мирового сообщества Депутат предложил жестко наказывать проявляющих расизм болельщиков
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
КХЛ избавилась от двух клубов
Месси бросил сборную
«Английские фанаты не поедут в Россию, они — трусы»
Сборная России не учится на ошибках90
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение