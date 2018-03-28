ФИФА может начать расследование проявления расизма в матче Россия — Франция

Международная федерация футбола (ФИФА) может начать расследования проявления расизма в товарищеском матче между сборными России и Франции. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации The News Tribune, в ФИФА с просьбой начать выяснение дела обратилась организация Fare Network, участники которой занимаются борьбой с проявлениями дискриминации.

Фотограф одного французского издания рассказал, как отчетливо слышал расизм со стороны российских болельщиков в адрес Поля Погба Усмана Дембеле в контрольном поединке сборных России и Франции в Санкт-Петербурге.