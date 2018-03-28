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В центре Ростова 1 мая пройдут спортивно-массовые мероприятия
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В центре Ростова 1 мая пройдут спортивно-массовые мероприятия 

Деловое сообщество 54 минуты назад
В Ростове-на-Дону в день Весны и Труда 1 мая на Театральной площади с 9 до 16 часов проведут спортивно-массовые мероприятия.
В частности, жителей донской столицы и гостей города ждут соревнования по стритболу, мини-футболу и гандболу, настольному теннису, баскетболу. Также на главной площади города будет площадка с надувными аттракционами, где будут работать два аниматора.
Кроме того, зрители увидят трюки на велосипеде в рамках фестивалей «Маунтинбайк-фристайл» и «ВМХ фристайл». Отметим, что все эти обязанности перечислены в аукционе на проведение закупки по организации мероприятий. На эти цели из муниципального бюджета выделено 900 тыс. руб. Победитель торгов обязуется предоставить, привезти и установить все необходимое оборудование.
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