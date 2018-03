Индюки в Far Cry 5 заклюют неосторожных до смерти

В некоторых играх в открытом мире иногда появляются совершенно неожиданные «немезиды». В Far Cry 4, например, это были орлы, в третьей «Готике» — кабаны, которые, кажется, стали известнее самого проекта. В Far Cry 5 заклятым противником стали индюки.

Одним из первых о кровожадных лесных существах сообщил журналист Kotaku.

В тёмных уголках лесов округа Хоуп, Монтана, бродит чудище. Оно поклоняется извращённому богу и жаждет вашей крови. Это индюк. Если вы услышите его смертоносное бормотание — бегите сломя голову.

Рядовые игроки также начали сообщать о миловидном на первый взгляд противнике.

Пока мой любимый момент в Far Cry 5 — это когда меня практически убил индюк, которого я посчитал дружелюбным. По-настоящему эмоциональные американские горки.

Вчера в Far Cry 5 меня почти убил индюк. ИНДЮК.

Какой дурак назвал это Far Cry 5, а не «Супер-пупер индюк-задира HD».

Мы с моим другом в Far Cry 5 кое-что подожгли, как вдруг неожиданно на нас выпрыгнул горящий индюк и убил обоих!

Один игрок обратил внимание на список изменений обновления 1.02 для Far Cry 5. Оказалось, что до этого патча индюки были ещё сильнее.

Как оказалось, индюки в Far Cry 5 были ещё сильнее. Слава богу, что Ubisoft их понёрфила.