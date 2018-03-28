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Нас обманул AliExpress. Наушники не светятся
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Нас обманул AliExpress. Наушники не светятся 

iPhones.ru 54 минуты назад
Фото: iPhones.ru
Нас обманул AliExpress. Наушники не светятсяВнутриканальные наушники, накладные, из премиальных материалов и прочее «лухари» — надоело. Захотелось чего-то нового, трешового, такого чтобы «ВАУ».
И на AliExpress нужная вещь была немедленно найдена.
Чем можно удивить искушённого меломана, который уже переслушал десятки «ушей» самых разных ценовых категорий, вплоть до самых премиальных?
Правильно, наушники должны светиться!
Ну, и стоить 145 рублей, лол.
Эту посылку ждали всем офисом
С таким же нетерпением мы ждали, пожалуй, лишь термочехлы, которые меняют цвет под воздействием тепла. Нет, ну правда — иногда хочется такого, простого, как доширак, штампованную подвеску с эмблемой Дома Волков из Destiny (носишь, Никита?), электробритву в виде iPhone.
Или настоящие, алюминиевые внутриканальные наушники, которые клёво светятся зелёным цветом и привлекают внимание всех гопников на районе.
Отдельным бонусом в описании было написано, что наушники обладают системой интеллектуального шумоподавления. За 145 рублей. ДАЙТЕ ДВА!
Сегодня посылка приехала и уникальное творение китайских инженеров было распаковано и немедленно протестировано.
Ожидание:
Реальность:
AliExpress, ну как же так?!
Единственное, что утешает — наушники работают и исправно поставляют музыку в уши. Звук почти имеет право называться звуком. Единственная кнопка на проводе переключает треки и запускает или останавливает воспроизведение при работе с iPhone.
А вот интеллектуальный шумодав настолько интеллектуальный, что осознал себя как личность и отказался работать на благо жалких людишек. Что включен он, что выключен — ничего не меняется.
Ничего не слышно вокруг, потому что наушники-то внутриканальные и плотно сидят в ушах, естественным образом отсекая все внешние шумы.
Мы даже почти не расстроились. Ведь электробритва в виде iPhone по-прежнему бреет, медальон с волками блестит а термочехол исправно меняет цвет.
Ждём кольца на палец со встроенной открывашкой.
А вот ссылка на эти чудо-наушники за 145 руб. Хоть и не светятся, но звук ничего такой. В пару к «Ксяоми» в самый раз.
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