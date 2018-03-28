Нас обманул AliExpress. Наушники не светятся

Нас обманул AliExpress. Наушники не светятсяВнутриканальные наушники, накладные, из премиальных материалов и прочее «лухари» — надоело. Захотелось чего-то нового, трешового, такого чтобы «ВАУ».

И на AliExpress нужная вещь была немедленно найдена.

Чем можно удивить искушённого меломана, который уже переслушал десятки «ушей» самых разных ценовых категорий, вплоть до самых премиальных?

Правильно, наушники должны светиться!

Ну, и стоить 145 рублей, лол.

Эту посылку ждали всем офисом

С таким же нетерпением мы ждали, пожалуй, лишь термочехлы, которые меняют цвет под воздействием тепла. Нет, ну правда — иногда хочется такого, простого, как доширак, штампованную подвеску с эмблемой Дома Волков из Destiny (носишь, Никита?), электробритву в виде iPhone.

Или настоящие, алюминиевые внутриканальные наушники, которые клёво светятся зелёным цветом и привлекают внимание всех гопников на районе.

Отдельным бонусом в описании было написано, что наушники обладают системой интеллектуального шумоподавления. За 145 рублей. ДАЙТЕ ДВА!

Сегодня посылка приехала и уникальное творение китайских инженеров было распаковано и немедленно протестировано.

Ожидание:

Реальность:

AliExpress, ну как же так?!

Единственное, что утешает — наушники работают и исправно поставляют музыку в уши. Звук почти имеет право называться звуком. Единственная кнопка на проводе переключает треки и запускает или останавливает воспроизведение при работе с iPhone.

А вот интеллектуальный шумодав настолько интеллектуальный, что осознал себя как личность и отказался работать на благо жалких людишек. Что включен он, что выключен — ничего не меняется.

Ничего не слышно вокруг, потому что наушники-то внутриканальные и плотно сидят в ушах, естественным образом отсекая все внешние шумы.

Мы даже почти не расстроились. Ведь электробритва в виде iPhone по-прежнему бреет, медальон с волками блестит а термочехол исправно меняет цвет.

Ждём кольца на палец со встроенной открывашкой.

А вот ссылка на эти чудо-наушники за 145 руб. Хоть и не светятся, но звук ничего такой. В пару к «Ксяоми» в самый раз.