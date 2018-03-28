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Рафаил Ишматов: Исключение «Югры» и «Лады» из КХЛ — шаг назад для нашего хоккея
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Рафаил Ишматов: Исключение «Югры» и «Лады» из КХЛ — шаг назад для нашего хоккея 

Советский спорт 1 час назад
Дмитрий Чернышенко: «Югра» и «Лада» будут выступать в ВХЛ  «Для российского хоккея исключение «Лады» и «Югры» из КХЛ — это, конечно, шаг назад. Почему же мы сокращаем, во главе угла коммерция? Была сперва идея убрать из КХЛ «Северсталь», но там две школы созданы, занимаются дети. И мы хотели поднять руку на свое будущее, которое воспитывают моногорода. Они поставляют маленьких звездочек в большие клубы. И мы сейчас сократили два клуба. У меня такое впечатление, что мы сами себе грабли придумываем, на которые потом наступим», — приводит РИА «Новости» слова Ишматова.
Совет директоров КХЛ в среду утвердил список 25 клубов-участников сезона-2018/19, не включив в их число «Югру» и «Ладу».
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