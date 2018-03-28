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Андрей Разин: «Как можно было так поступить с „Ладой“?»
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Андрей Разин: «Как можно было так поступить с „Ладой“?» 

Спорт-Экспресс 47 минут назад
Экс-форвард «Лады» Андрей Разин отметил, что решение КХЛ об исключении команды из состава участников ударит по хоккею в Тольятти. Он подчеркнул, что со своей задачей не справилось руководство клуба.
— Какая может быть реакция сейчас? Вот сижу, пытаюсь осознать произошедшее, и эмоции бьют через край, — заявил Разин. — Как можно так поступить? Ведь в Тольятти снова не стало хоккея. В городе столько живет болельщиков, любителей самим погонять шайбу. Есть замечательная школа, давшая России столько талантов. В последнее время в городе пооткрывались новые катки. Вроде бы ситуация с хоккеем начала постепенно налаживаться. Но что поделаешь, если в руководстве там бардак? Страдают же, как и обычно, простые люди.
— Есть печальный пример того, что стало с хоккеем в Тольятти, когда команду исключили из КХЛ после второго сезона. Школа стала деградировать, тренеры и перспективные дети уходили в другие клубы.
— Конечно. Когда главная команда показывает результат, на матчах собираются полные трибуны, жители смотрят за своими игроками по местному телевидению и за результат переживает весь город, естественно, люди ведут своих детей в хоккейные школы. Тогда хоккей и развивается. Нет результата и внимания к команде — все потихоньку зачахнет.
— Год назад КХЛ предупреждала клубы, находящиеся в зоне риска, и "Северсталь" сделала все от нее зависящее, чтобы избежать вылета из лиги. То же самое сказать о «Ладе», пожалуй, нельзя.
— Тольятти не хватило всего, чтобы сохранить место в КХЛ. Я прекрасно знаю, что происходит в «Ладе», все-таки не последний человек в этом городе. Прошлым летом все видел изнутри. Людей предупреждали, но они ничего не сделали для того, чтобы сохранить прописку в лиге. Можно сказать, что теперь там останется пепелище. Когда ситуация изменится и снова появится команда, способная показывать результат и выращивать воспитанников, которые будут приносить славу, стране, сейчас совершенно непонятно. (Михаил ЗИСЛИС)
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