Мечтающим о небе. В Салехарде теперь можно выучиться на пилота

Федерация легкой и сверхлегкой авиации ЯНАО «Крылья Арктики» открыла в Салехарде школу пилотов, где любой желающий сможет получить лицензию летчика легкой и сверхлегкой авиации.

Обучение проводят специально приглашенные преподаватели из Омска, которые уже набрали первую группу из шести желающих. Практикуются будущие пилоты на учебном самолете «Аэропракт». Учебный процесс состоит из полуторамесячного теоретического курса, непосредственно на полеты отводится 10 дней, каждый должен налетать 28,5 часов.

Если обучение проходит в Салехарде, то финальный экзамен будут принимать в учебном центре в Омске. После завершения обучения пилот сверхлегкого воздушного судна может пойти учиться дальше и получать лицензии пилотирования на другие типы воздушных судов.

— Для кого-то обучение — это хобби. Люди стремятся приобрести собственные суда и летать для удовольствия. Я хочу получить лицензию пилота, чтобы потом связать свою трудовую деятельность с авиацией, — рассказал один из учащихся.