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Поклонникам футбола и видеоигр предоставят шанс выиграть миллион рублей
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Поклонникам футбола и видеоигр предоставят шанс выиграть миллион рублей 

Вести Калининград 44 минуты назад
Фото: Вести Калининград
В Калининграде стартует турнир, который станет отборочным на пути к Кубку России по интерактивному футболу. Причём играют в него и настоящие профессиональные футболисты.
Состязания по виртуальному футболу стартуют в ближайшие выходные. Киберарена «База» станет местом проведения первого отборочного турнира за право представлять «Балтику» в первенстве страны по футболу на игровых приставках. А пока игроки команды Никита Гаташев и Даниил Шабалин демонстрируют свое виртуозное владение джойстиком.
Обычно ребята играют в виртуальный футбол на тренировочных сборах, чтобы отдохнуть от реальных нагрузок. Порой баталии длятся несколько часов, большинство предпочитает «рулить» мадридским «Реалом». Следят и за виртуальной карьерой земляков-калининградцев. Голкипер Гаташев на этот раз выбрал «Амкар» и поставил в рамку Дениса Вамбольта. А Даниил решил, что лучше всего со стражем ворот справится Дмитрий Стоцкий.
Ожидается, что в отборочном турнире к чемпионату России по виртуальному футболу примут участие, как минимум 30 игроков. Между ними ожидается острое соперничество. Кстати, как признался Даниил Шабалин, он с профессиональными геймерами уже сражался.
Победитель турнира получит комплект формы нашей команды и право представлять балтийцев в Кубке России по компьютерному спорту.
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