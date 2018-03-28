Поклонникам футбола и видеоигр предоставят шанс выиграть миллион рублей 

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В Калининграде стартует турнир, который станет отборочным на пути к Кубку России по интерактивному футболу. Причём играют в него и настоящие профессиональные футболисты.

Состязания по виртуальному футболу стартуют в ближайшие выходные. Киберарена «База» станет местом проведения первого отборочного турнира за право представлять «Балтику» в первенстве страны по футболу на игровых приставках. А пока игроки команды Никита Гаташев и Даниил Шабалин демонстрируют свое виртуозное владение джойстиком.

Обычно ребята играют в виртуальный футбол на тренировочных сборах, чтобы отдохнуть от реальных нагрузок. Порой баталии длятся несколько часов, большинство предпочитает «рулить» мадридским «Реалом» . Следят и за виртуальной карьерой земляков-калининградцев. Голкипер Гаташев на этот раз выбрал «Амкар» и поставил в рамку Дениса Вамбольта . А Даниил решил, что лучше всего со стражем ворот справится Дмитрий Стоцкий

Ожидается, что в отборочном турнире к чемпионату России по виртуальному футболу примут участие, как минимум 30 игроков. Между ними ожидается острое соперничество. Кстати, как признался Даниил Шабалин, он с профессиональными геймерами уже сражался.

Победитель турнира получит комплект формы нашей команды и право представлять балтийцев в Кубке России по компьютерному спорту.