Геннадий Величкин: Если плей-офф станет перекрестным, финалисты будут с Востока!

— Год назад, когда из лиги выгоняли «Кузню», я был категорически против такой крайней меры, — напоминает Величкин . — Потому что в тот момент никто не был к этому готов. Мы только начали говорить о сокращении и тут же новокузнецкий клуб исключили! Поэтому прошлой весной я предлагал повременить, дать «Кузне» возможность выправить положение. Сейчас все иначе. У клубов был целый год. Но ничего не изменилось, поэтому их и сократили.

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— Не жалко «Ладу»? Ведь это клуб, который творил историю российского хоккея вместе с вами. — А историю никто и не порезал! Она продолжается и развивается. «Лада» имеет хороший дворец. В Самарской области построено 11 новых катков. То есть у местных мальчишек появилась возможность тренироваться и играть — на детском, юниорском, молодежном уровне. Вот ушла «Кузня» в ВХЛ. И нам сегодня сообщили, что количество болельщиков на ее матчах фактически не изменилось. А вот бюджет клуба сократился в разы! Так пусть и в Тольятти освободят средства из топ-клуба и пустят их на развитие детского хоккея в регионе.

— Это резонный аргумент. Но юным игрокам нужна также и мечта, и конкретный пример перед глазами. — Так у них и будет мечта — сыграть в «Ладе» и вместе с ней преодолеть эту ступень — вернуться в КХЛ. Ведь у нас и «Спартак» , и «Трактор», и «Автомобилист» и даже ЦСКА из элитного дивизиона уходил. Но все вернулись! Вот только «Крыльям Советов» пока никак не удается возродиться.

— То есть возможность вернуться в элиту у «Лады» есть? — Конечно! Никто ведь не ставит вопрос так, что мы выгоняем из КХЛ российские клубы, чтобы принимать иностранные. Речь идет о том, чтобы принимать в лигу клубы, которые коммерчески интересны, которые будут давать прибыль.

— Но вот какую прибыль дает лиге, к примеру, «Куньлунь»? Там же по 300 человек на трибунах. Вот уж кому точно стоило с ВХЛ и МХЛ начинать. — Тут совершенно другое. «Куньлунь» — экономический проект с прицелом на будущее. Думаете, нам нравится туда летать? Тоже не нравится! Но надо потерпеть. Если мы китайцев зацепим, для российского хоккея будет только плюс. Никто не собирается развивать китайский хоккей, чтоб там игроков было много. Это нам не надо. Нужно, чтоб там было много любителей хоккея, которые будут хавать, есть такое слово нехорошее. Ну или кушать наш хоккейный продукт. А российские клубы будут на этом зарабатывать.

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— ЦСКА продавил решение отложить введение жесткого потолка зарплат до 2020 года… — Продавил?! Нет у нас никаких давильщиков! Просто у ЦСКА было сегодня больше причин инициировать это предложение, поскольку они вытащили из НХЛ четверых игроков. И там изначально ставился вопрос о длительных контрактах. Иначе возвращать ребят из-за океана вообще не было смысла. Но когда придет время — потолок будет жестким!

— Верите, что после олимпийского сезона силы клубов вновь подравняются? — Надеюсь, что да. Хотя на нынешнем заседании уже прозвучала идея, что, мол, надо уже начинать готовиться к следующей Олимпиаде. И мы все немножко насторожились! Ведь в каждой шутке есть доля шутки.

— 900 миллионов на сезон — не мало? — Для кого-то — мало. А для другого — недостижимая мечта. Мы находимся посерединке, поэтому считаем, что это нормально. Зато уйдут все эти разговоры на тему перекрестного плей-офф. А то, дескать, мы уже играем в полуфинале скрытый финал.

— А вы против этой идеи? — Если она будет принята, то мы с Восточными клубами отдельно соберемся. Пообщаемся, поговорим… И сделаем так, что в финале в следующем году будут играть две команды из нашей конференции.