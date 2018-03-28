Арестован финансовый директор «Кубани»

Финансовый директор «Кубани» Владислав Белецкий был арестован в среду. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю пояснили, что ситуацию не комментируют. Подтвердить или опровергнуть данные не уполномочены. Источник сообщает, что 27 марта обыски были проведены у руководителей ФК «Кубань» и в офисе.

Речь идет о подозрениях в мошеннических действиях. В 2016 году на нужды клуба якобы были выделены 40 миллионов рублей. По неподтвержденной информации они были выведены со счетов клуба через фирмы-однодневки. Также к махинациям могут быть причастны высокопоставленные лица краевой администрации.

Напомним, что в последние годы клуб испытывает серьезные финансовые проблемы. Ранее он вылетел из премьер-лиги российского футбола.