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Арестован финансовый директор «Кубани»
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Арестован финансовый директор «Кубани» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Финансовый директор «Кубани» Владислав Белецкий был арестован в среду. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю пояснили, что ситуацию не комментируют. Подтвердить или опровергнуть данные не уполномочены. Источник сообщает, что 27 марта обыски были проведены у руководителей ФК «Кубань» и в офисе.
Речь идет о подозрениях в мошеннических действиях. В 2016 году на нужды клуба якобы были выделены 40 миллионов рублей. По неподтвержденной информации они были выведены со счетов клуба через фирмы-однодневки. Также к махинациям могут быть причастны высокопоставленные лица краевой администрации.
Напомним, что в последние годы клуб испытывает серьезные финансовые проблемы. Ранее он вылетел из премьер-лиги российского футбола.
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