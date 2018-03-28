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Источник: арестован руководитель ФК «Кубань», к мошенничествам могут быть причастны вице-губернаторы
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Источник: арестован руководитель ФК «Кубань», к мошенничествам могут быть причастны вице-губернаторы 

Новая Кубань 28 минут назад
Краснодар. 28 марта — Новая Кубань. В редакцию «Новой Кубани» поступило сообщение об ареста Владислава Белецкого. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю пояснили, что ситуацию не комментируют. Подтвердить или опровергнуть данные не уполномочены.
Источник сообщает, что 27 марта обыски были проведены у руководителей ФК «Кубань» и в офисе.
Речь идет о подозрениях в мошеннических действиях. В 2016 году на нужды клуба якобы были выделены 40 миллионов людей. По неподтвержденной информации они были выведены со счетов клуба через фирмы однодневки.
— Сообщается о причастности к скандалу вице-губернаторов Андрея Коробки и Василия Швец. — Добавил собеседник, предоставивший сведения в редакцию «Новой Кубани».
Напомним, что в последние годы клуб испытывает серьезные финансовые проблемы. Ранее он вылетел из премьер-лиги российского футбола.
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