Источник: арестован руководитель ФК «Кубань», к мошенничествам могут быть причастны вице-губернаторы

Краснодар. 28 марта — Новая Кубань. В редакцию «Новой Кубани» поступило сообщение об ареста Владислава Белецкого. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю пояснили, что ситуацию не комментируют. Подтвердить или опровергнуть данные не уполномочены.

Источник сообщает, что 27 марта обыски были проведены у руководителей ФК «Кубань» и в офисе.

Речь идет о подозрениях в мошеннических действиях. В 2016 году на нужды клуба якобы были выделены 40 миллионов людей. По неподтвержденной информации они были выведены со счетов клуба через фирмы однодневки.

Напомним, что в последние годы клуб испытывает серьезные финансовые проблемы. Ранее он вылетел из премьер-лиги российского футбола.