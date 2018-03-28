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В администрации Краснодарского края прокомментировали причастность вице-губернаторов к выводу денег из ФК «Кубань»
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В администрации Краснодарского края прокомментировали причастность вице-губернаторов к выводу денег из ФК «Кубань» 

Новая Кубань 24 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 28 марта — Новая Кубань. Пресс-секретари вице-губернаторов Краснодарского края Василия Швеца и Андрея Коробки опровергли информацию о подозрениях чиновников в причастности к скандалу в ФК «Кубань».
У Коробки и Швеца обыски не проводились. Оба вице-губернатора сегодня находятся на рабочем месте и исполняют свои обязанности. Об этом корреспонденту «Новой Кубани» сообщили пресс-секретарь заместителя главы администрации Андрея Коробки Алёна Баскакова и пресс-секретарь вице-губернатора Василия Швеца Григорий Шаманин.
Напомним, что анонимный источник направил в адрес нашего издания сведения о проведении обысков у руководителей ФК «Кубань» и в офисе клуба.
Речь идет о совершении неких мошеннических действий, в результате которых со счетов ФК «Кубань» якобы были выведены денежные средства в размере 40 миллионов рублей, выделенные на нужды клуба в 2016 году.
— Кроме того, сообщается о причастности к скандалу вице-губернаторов Андрея Коробки и Василия Швеца, — уточнил информатор.
Вице-губернатор Андрей Коробка является куратором ФК «Кубань».
Собственный источник нашего издания в силовых структурах подтвердил, что уполномоченные ведомства ведут работу в данном направлении.
Редакцией нашего издания направлен официальный запрос в клуб. «Новая Кубань» продолжит следить за развитием событий.
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