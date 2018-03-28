Ещё
Массимо Каррера — о переносе матча «Амкар» — «Локомотив»: Это, конечно, уникально
Далее:
Читайте также:
Ещё

Массимо Каррера — о переносе матча «Амкар» — «Локомотив»: Это, конечно, уникально 

Советский спорт 1 час назад
Ранее стало известно, что матч перенесли на «РЖД Арену» из-за состояния газона на пермском стадионе «Звезда».
— Чемпионат возобновляется туром, в котором значится матч, вызвавший много пересудов. Как оцениваете ситуацию вокруг поединка «Амкар» — «Локомотив»? — Признаться, в Италии ни с чем подобным не сталкивался. На нейтральное поле игры у нас переносились, но вот чтобы одна команда при наличии собственного стадиона взяла и поехала играть так называемый «домашний» матч на арену своего оппонента, это, конечно, уникально.
Я сначала даже не поверил, что такое возможно. Потом мне объяснили, что регламент чемпионата России позволяет подобное развитие событий. На мой взгляд, это решение абсурдно само по себе, но если оно не идет вразрез с регламентом — что тут скажешь?!
Советский спорт: последние новости
Гамшику разрешили тренировки после удаления миндалин Кубок России по велоспорту на треке начался с минуты молчания Анчелотти и Манчини – главные претенденты на пост главного тренера сборной Италии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода Ибрагимовича из «Манчестер Юнайтед»
Футболистам сборной РФ предложили поучиться за рубежом3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред
Плющенко обратился к Загитовой157
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение