Массимо Каррера — о переносе матча «Амкар» — «Локомотив»: Это, конечно, уникально

Ранее стало известно, что матч перенесли на «РЖД Арену» из-за состояния газона на пермском стадионе «Звезда».

— Чемпионат возобновляется туром, в котором значится матч, вызвавший много пересудов. Как оцениваете ситуацию вокруг поединка «Амкар» — «Локомотив»? — Признаться, в Италии ни с чем подобным не сталкивался. На нейтральное поле игры у нас переносились, но вот чтобы одна команда при наличии собственного стадиона взяла и поехала играть так называемый «домашний» матч на арену своего оппонента, это, конечно, уникально.

Я сначала даже не поверил, что такое возможно. Потом мне объяснили, что регламент чемпионата России позволяет подобное развитие событий. На мой взгляд, это решение абсурдно само по себе, но если оно не идет вразрез с регламентом — что тут скажешь?!