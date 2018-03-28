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«Рома» интересуется испанским полузащитником Гарсией, который принадлежит «Манчестер Сити»
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«Рома» интересуется испанским полузащитником Гарсией, который принадлежит «Манчестер Сити» 

Советский спорт 27 минут назад
Как информирует Calciomercato.com, спортивный директор «Ромы» Мончи следит за футболистом и считает, что он может усилить команду. Сейчас Гарсия выступает за голландский клуб «Бреда» на правах аренды.
Контракт 20-летнего хавбека с «Сити» истекает летом 2020 года. Учитывая вероятный переход в «Ман Сити» полузащитника «Шахтера» Фреда, у Гарсии мало перспектив заиграть в первой команде, учитывая также имеющихся игроков на этой позиции центрахава.
В текущем сезоне 20-летний Ману Гарсия провел 29 матче за «Бреду» и забил один мяч при одной голевой передаче.
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