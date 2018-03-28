Программа Наследия Зимней универсиады-2019 будет откорректирована

Сегодня на заседании комиссии по подготовке к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года Законодательного Собрания края состоялось обсуждение программы наследия Зимней универсиады. С докладом выступил исполняющий обязанности министра спорта края Сергей Алексеев

«На сегодняшний день с Министерством спорта Российской Федерации обсуждаются варианты создания федеральных структур на базе кластера «Сопка» и кластера «Радуга»: федерального училища олимпийского резерва или федерального тренировочного центра. Оба кластера включают в себя 10 спортивных объектов, которые позволят обеспечить комплексные условия для подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства по шести видам спорта: сноуборду, горным лыжам, фристайлу, лыжным гонкам, биатлону и спортивному ориентированию, а также организовать тренировочный и соревновательный процессы. Мы получили поддержку Сибирского федерального университета по возможному предоставлению площадей для организации учебного процесса. Решение по одному или другому вариантам будет принято в рамках предстоящего Красноярского экономического форума», — отметил Сергей Алексеев.

На уровне Министерства спорта России была создана рабочая группа по корректировке программы Наследия Универсиады 2019 года. От Красноярского края в рабочую группу вошли председатель Правительства Красноярского края Виктор Томенко , исполняющий обязанности министра спорта края Сергей Алексеев, руководитель Исполнительной дирекции Всемирной зимней универсиады 2019 года Максим Уразов и исполняющий обязанности ректора Сибирского федерального университета Владимир Колмаков . Руководит рабочей группой первый заместитель министра спорта России Наталья Паршикова

Региональным министерством спорта для реализации и первого и второго варианта приведены расчеты. На первом этапе предложено зачислить в училище олимпийского резерва 100 учащихся с последующим увеличением до 250 человек за 4 года (ежегодно на 50 человек). Набирать будут выпускников девятых классов — спортсменов 15-16 лет, которые будут обучаться 3 года и 10 месяцев, 4 курса. Во всероссийские федерации по зимним видам спорта отправлены запросы относительно потребности в создании в Сибири крупного тренировочного центра.