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Программа Наследия Зимней универсиады-2019 будет откорректирована
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Программа Наследия Зимней универсиады-2019 будет откорректирована 

Советский спорт 2 часа назад
Сегодня на заседании комиссии по подготовке к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года Законодательного Собрания края состоялось обсуждение программы наследия Зимней универсиады. С докладом выступил исполняющий обязанности министра спорта края Сергей Алексеев.
«На сегодняшний день с Министерством спорта Российской Федерации обсуждаются варианты создания федеральных структур на базе кластера «Сопка» и кластера «Радуга»: федерального училища олимпийского резерва или федерального тренировочного центра. Оба кластера включают в себя 10 спортивных объектов, которые позволят обеспечить комплексные условия для подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства по шести видам спорта: сноуборду, горным лыжам, фристайлу, лыжным гонкам, биатлону и спортивному ориентированию, а также организовать тренировочный и соревновательный процессы. Мы получили поддержку Сибирского федерального университета по возможному предоставлению площадей для организации учебного процесса. Решение по одному или другому вариантам будет принято в рамках предстоящего Красноярского экономического форума», — отметил Сергей Алексеев.
На уровне Министерства спорта России была создана рабочая группа по корректировке программы Наследия Универсиады 2019 года. От Красноярского края в рабочую группу вошли председатель Правительства Красноярского края Виктор Томенко, исполняющий обязанности министра спорта края Сергей Алексеев, руководитель Исполнительной дирекции Всемирной зимней универсиады 2019 года Максим Уразов и исполняющий обязанности ректора Сибирского федерального университета Владимир Колмаков. Руководит рабочей группой первый заместитель министра спорта России Наталья Паршикова.
Региональным министерством спорта для реализации и первого и второго варианта приведены расчеты. На первом этапе предложено зачислить в училище олимпийского резерва 100 учащихся с последующим увеличением до 250 человек за 4 года (ежегодно на 50 человек). Набирать будут выпускников девятых классов — спортсменов 15-16 лет, которые будут обучаться 3 года и 10 месяцев, 4 курса. Во всероссийские федерации по зимним видам спорта отправлены запросы относительно потребности в создании в Сибири крупного тренировочного центра.
Кроме того, исполняющий обязанности ректора СФУ Владимир Колмаков рассказал членам комиссии об обсуждении на уровне Министерства образования России возможности передачи в федеральную собственность одной из ледовых арен.
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