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Норвежский город, в котором запрещено умирать
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Норвежский город, в котором запрещено умирать 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
Хотите убежать от смерти? Не проблема. Отправляйтесь прямиком в Норвегию и найдите отдаленный городок Лонгйир. Умереть здесь не получится при всем желании: это настрого запрещено законом.
Арктический город расположен на норвежском архипелаге Шпицберген, примерно на полпути между материковой Норвегией и Северным полюсом. Лонгйир считается одним из самых северных поселений в мире — долгие зимние месяцы здесь не видят солнца.
До 1950 года полярной ночью странности города исчерпывались. А затем местные жители обнаружили, что тела на кладбище просто не разлагаются из-за вечной мерзлоты. Соотвественно, выживают и смертоносные вирусы.
Чрезмерная мнительность? Вовсе нет. Ученые эксгумировали тела тех, кто погиб во время пандемии 1918 года. Вирус все еще был активен.
Закон о запрете умирать в пределах города продиктован практичностью: даже если вы прожили в Лонгйире всю жизнь, ее остаток придется встречать где-нибудь в другом месте.
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