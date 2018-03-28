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КХЛ направит средства от букмекеров на развитие детского хоккея
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КХЛ направит средства от букмекеров на развитие детского хоккея 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) направит средства от букмекерских контор на развитие детского хоккея. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Средства, в частности, пойдут на софинансирование проведения турнира с участием детских команд клубов КХЛ и закупку спортивного инвентаря для детско-юношеских школ клубов лиги. Часть средств пойдет на материальное стимулирование детских тренеров. Общая сумма финансовой поддержки в 2018 году составит около 12 млн рублей.
Остальные средства, которые КХЛ получит от букмекеров, могут пойти на дополнительные выплаты клубам.
В марте Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил закон об отчислениях со стороны букмекерских контор организаторам спортивных мероприятий. Перечисленные средства должны пойти на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта. Букмекерские конторы обязаны заключать соглашения с организаторами спортивных мероприятий (с общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами) для использования символики и наименований мероприятий, в отношении которых принимаются ставки.
Организаторы азартных игр должны перечислять организаторам спортивных мероприятий 5% от базы расчета целевых отчислений, которая определяется в букмекерских конторах в соответствии с утвержденными правилами. Организаторы спортивных мероприятий, в свою очередь, будут направлять полученные средства от азартных игр на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта — на профессиональный спорт они должны тратить 80% от общего объема отчислений, а на детско— юношеский — 20%. Еще одно нововведение закона — реклама азартных игр и пари букмекерских контор во время трансляции в прямом эфире или в записи, теперь общая продолжительность такой рекламы не должна занимать более 20% от объема рекламы во время трансляции спортивного соревнования.
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