Световое шоу на Мамаевом кургане завершится салютом за 500 тысяч рублей

Видеоинсталляция на фигуру «Родины-матери», которая пройдет в Волгограде 7, 8 и 9 мая, закончится масштабным фейерверком за полмиллиона рублей.

— Салют на склонах Мамаева кургана начнется ровно в 21:00 и будет идти пять минут, — сказано в документах на сайте Госзакупок. — Залпы должны распускаться с нарастающей частотой. В небо взмоют салюты «Зеленая ракета», «Белый пион», «Пурпурная хризантема», «Зеленая ива», «Корона из парчи», «Красный пион с золотыми стрелами». О победителе аукциона станет известно 9 апреля.

Одним из претендентов на проведение салюта станет известный в городе пиротехник Антон Почевалов.

— Мы будем подавать заявку на участие в аукционе. Насколько я знаю, фейерверк будет встроен в уникальные световые проекции на фигуру «Родина-мать зовет!», — поделился Антон Почевалов. — Полмиллиона — та сумма, на которую можно сделать по-настоящему яркий и очень достойный салют городского масштаба. Идеальный расчет — 100 тысяч рублей на одну минуту.

По словам Антона Почевалова, праздничным салютом завершится и традиционный концерт на нижней террасе Волгограда. Сколько денег готовы потратить на второй фейерверк, пока неизвестно.

Накануне дня Победы компания «Dream Laser» покажет уникальные инсталляции на фигуре «Родины-матери». Световые шоу, программу которых дизайнеры составляют уже сейчас, пройдут в городе 7, 8 и 9 мая.