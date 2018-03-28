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Световое шоу на Мамаевом кургане завершится салютом за 500 тысяч рублей
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Световое шоу на Мамаевом кургане завершится салютом за 500 тысяч рублей 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Видеоинсталляция на фигуру «Родины-матери», которая пройдет в Волгограде 7, 8 и 9 мая, закончится масштабным фейерверком за полмиллиона рублей.
— Салют на склонах Мамаева кургана начнется ровно в 21:00 и будет идти пять минут, — сказано в документах на сайте Госзакупок. — Залпы должны распускаться с нарастающей частотой. В небо взмоют салюты «Зеленая ракета», «Белый пион», «Пурпурная хризантема», «Зеленая ива», «Корона из парчи», «Красный пион с золотыми стрелами». О победителе аукциона станет известно 9 апреля.
Одним из претендентов на проведение салюта станет известный в городе пиротехник Антон Почевалов.
— Мы будем подавать заявку на участие в аукционе. Насколько я знаю, фейерверк будет встроен в уникальные световые проекции на фигуру «Родина-мать зовет!», — поделился Антон Почевалов. — Полмиллиона — та сумма, на которую можно сделать по-настоящему яркий и очень достойный салют городского масштаба. Идеальный расчет — 100 тысяч рублей на одну минуту.
По словам Антона Почевалова, праздничным салютом завершится и традиционный концерт на нижней террасе Волгограда. Сколько денег готовы потратить на второй фейерверк, пока неизвестно.
Накануне дня Победы компания «Dream Laser» покажет уникальные инсталляции на фигуре «Родины-матери». Световые шоу, программу которых дизайнеры составляют уже сейчас, пройдут в городе 7, 8 и 9 мая.
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