Кузяев прошёл медосмотр в Хельсинки

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев прошел врачебный осмотр в Финляндии. «Сине-бело-голубые» отправили 25-летнего хавбека на углубленное медобследование в Хельсинки. Во вторник вечером футболист вернулся в Санкт-Петербург.

Предполагается, что диагноз игрока станет известен в среду. По данным источника, знакомого с ситуацией, травма всё ещё беспокоит Кузяева. Нога футболиста продолжает пребывать в болезненном состоянии.

Кузяев получил травму в матче 22-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0). Полузащитнику был поставлен диагноз «ушиб стопы», однако Далер и с травмой поехал в расположение сборной России, где тренировался по индивидуальной программе.