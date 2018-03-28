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Кузяев прошёл медосмотр в Хельсинки
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Кузяев прошёл медосмотр в Хельсинки 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев прошел врачебный осмотр в Финляндии. «Сине-бело-голубые» отправили 25-летнего хавбека на углубленное медобследование в Хельсинки. Во вторник вечером футболист вернулся в Санкт-Петербург.
Предполагается, что диагноз игрока станет известен в среду. По данным источника, знакомого с ситуацией, травма всё ещё беспокоит Кузяева. Нога футболиста продолжает пребывать в болезненном состоянии.
Кузяев получил травму в матче 22-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0). Полузащитнику был поставлен диагноз «ушиб стопы», однако Далер и с травмой поехал в расположение сборной России, где тренировался по индивидуальной программе.
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