На Кубани с 2018 года обнулили налог на имущество для части олимпийских объектов в Сочи

КРАСНОДАР, 28 марта. / ТАСС /. Законодательное собрание Краснодарского края в среду одобрило обнуление на несколько лет ставки по налогу на имущество для олимпийских объектов, которые находятся в горном кластере Сочи или будут принимать чемпионат «Формулы-1», передает корреспондент ТАСС.

"Ставка в размере 0% установлена на 2018 — 2022 годы для организаций, имеющих в собственности олимпийские объекты горного кластера Сочи, созданные за счет кредитных средств от государственных корпораций. На 2018 — 2025 годы — для организаций, обладающих или обладавших правом на проведение чемпионата мира FIA «Формула-1». В обоих случаях нулевая ставка распространяется только на олимпийские объекты. Это делается, чтобы избежать банкротства организаций, которые строили объекты к Олимпиаде за счет кредитов и сейчас являются общественно значимыми", — рассказали ТАСС в пресс-службе регионального министерства финансов.