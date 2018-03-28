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Геннадий Величкин: «Прозвучала идея готовиться к Олимпиаде-2022. Мы насторожились»
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Геннадий Величкин: «Прозвучала идея готовиться к Олимпиаде-2022. Мы насторожились» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал об итогах совета директоров КХЛ. По его словам, ситуация с доминированием в лиге двух армейских клубов должна измениться.
— Каждый раз, отвечая на вопросы о доминировании СКА и ЦСКА, Чернышенко говорил: «Давайте относиться к этому сезону как к особенному, олимпийскому». Есть ли предпосылки к тому, что изменится ситуация?
— Думаю, что изменится. Мы же не стоим на месте. Правда, сегодня уже прозвучала идея: «Давайте готовиться к следующей Олимпиаде». Мы так немножко насторожились. В каждой шутке есть доля шутки. (Игорь ЕРОНКО)
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