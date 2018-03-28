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Чемпионат по зимней рыбалке на Соби перенесен из-за морозов
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Чемпионат по зимней рыбалке на Соби перенесен из-за морозов 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
С 31 марта на 14 апреля переносится из-за морозов XII открытый Чемпионат ОГТРК «Ямал-Регион»по зимней рыбалке.
Напомним, он пройдет в двенадцатый раз на Соби, недалеко от Катравожа.
К участию приглашены любители и профессионалы подледного лова. Традиционно открытый чемпионат ОГТРК «Ямал-Регион» проводится в командном и личном первенствах.
Организаторы обещают, что скучать не придется — специально для гостей будут работать детская игровая и спортивная площадки, выездная торговля, традиционно состоятся народные гуляния, а все желающие смогут отведать северной ухи и ароматного чая. Праздничную программу поддержат артисты окружного Центра национальных культур.
Самых активных любителей рыбной ловли ждёт множество призов и подарков от постоянных партнёров чемпионата.
Регистрация участников на сайте Первого Арктического и по электронной почте: fish@yamal-region.tv.
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