Чемпионат по зимней рыбалке на Соби перенесен из-за морозов

С 31 марта на 14 апреля переносится из-за морозов XII открытый Чемпионат ОГТРК «Ямал-Регион»по зимней рыбалке.

Напомним, он пройдет в двенадцатый раз на Соби, недалеко от Катравожа.

К участию приглашены любители и профессионалы подледного лова. Традиционно открытый чемпионат ОГТРК «Ямал-Регион» проводится в командном и личном первенствах.

Организаторы обещают, что скучать не придется — специально для гостей будут работать детская игровая и спортивная площадки, выездная торговля, традиционно состоятся народные гуляния, а все желающие смогут отведать северной ухи и ароматного чая. Праздничную программу поддержат артисты окружного Центра национальных культур.

Самых активных любителей рыбной ловли ждёт множество призов и подарков от постоянных партнёров чемпионата.

Регистрация участников на сайте Первого Арктического и по электронной почте: fish@yamal-region.tv.