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Червиченко: это последний сезон Глушакова и Комбарова в сборной России
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Червиченко: это последний сезон Глушакова и Комбарова в сборной России 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о качестве игры сборной России в контрольных матчах против Бразилии (0:3) и Франции (1:3).
«Учитывая качество игроков, которыми располагает Россия, нынешняя игра не так уж плоха. Это лучше, чем то, что мы имели три-четыре года назад. Черчесов выжимает максимум из этой сборной. Отсутствие пары игроков непонятно: Дзюба и Денисов точно не были бы лишними. Артём лучше Заболотного и более достоин сборной. Но тут на усмотрение тренера, потому что его авторитет и состояние команды превыше всего.
Большое количество футболистов «Спартака» в сборной? Это не улучшило качества игры. Селихов, Самедов и Джикия — ребята, которые должны быть в сборной. Остальные — очень условно. Головин — будущее команды. Акинфеев, кажется, до 50 лет будет стоять и оставаться лучшим. В этом году стали раскрываться Миранчуки. Глушаков и Комбаров в каком-то коротком промежутке помогут команде, но ключевыми игроками назвать их нельзя. Думаю, это последний сезон, когда они присутствуют в сборной.
Лучше играть в контрольных матчах с топ-сборными. А то выйдешь против условного Бангладеша, накидаешь «десятку» и будешь думать, что поймал бога за причинное место. А тут постоянно — холодный душик. Всё время понимаешь своё место и то, к чему надо стремиться. Мне очень понравился вчерашний гол: и как Смольников вырезал, и как Смолов замкнул.
Успехом нашей сборной на чемпионате мира будет проход в 1/4. Если пройдут ещё дальше, это будет чистое везение. Ну или за уши будут тянуть как хозяев турнира. Впрочем, очень сильно сомневаюсь в возможности такого относительно нашей сборной, учитывая, с каким ядом на нас рыгают державы Старого Света. На российской сборной это отношение никак не сказывается. Не думаю, что у нас настолько просвещённые футболисты в области географии, что знают про существование Исландии и о том, где она находится. От неприезда этих чиновников воздух будет чище», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
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