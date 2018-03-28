Первенство по силовому троеборью пройдет в Лианозове

Центр досуга, культуры и спорта «Лидер», расположенный на Псковской улице, приглашает допризывную молодежь — юношей от 16 до 18 лет — принять участие в первенстве района по силовому троеборью «Весенние каникулы в Лианозове», которое пройдет 29 марта. Об этом рассказал руководитель структурного подразделения по спорту Александр Кувватов.

— В программе соревнований — подтягивания, жим штанги, а также отжимания на брусьях. За первые, вторые и третьи места предусмотрены грамоты и медали, — уточнил Александр Кувватов.

Желающих принять участие в первенстве будут ждать в 18.00 в центре «Лидер» по адресу: Псковская улица, дом 9, корпус 2. Вход свободный. (вт)