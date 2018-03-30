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Болельщикам ЧМ раздадут бесплатные путеводители по Москве
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Болельщикам ЧМ раздадут бесплатные путеводители по Москве 

Мир24 55 минут назад
Фото: Мир24
Болельщики, которые приедут этим летом в Россию на чемпионат мира по футболу, получат более 1,4 миллиона бесплатных путеводителей по Москве, сообщается на сайте мэрии Москвы.
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«Всего планируется изготовить 960 тысяч туристических карт и 480 тысяч справочников о столице», — говорится в сообщении.
Путеводители будут доступны на шести языках — русском, английском, китайском, немецком, французском и испанском. Фанаты смогут узнать информацию о стадионах «Спартак» и «Лужники», расписание матчей, сведения о музеях, театрах, туристических маршрутах, а также контакты экстренных служб. Также там расскажут, как добраться до площадки фестиваля болельщиков на Воробьевых горах.
«Туристические карты и буклеты помогут гостям столицы сориентироваться в городе. Подскажут, как оплатить поездку в общественном транспорте, где расположены лучшие смотровые площадки и парки, а также куда обращаться в случае возникновения каких-либо происшествий или чрезвычайных ситуаций», — сказал руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.
Путеводители можно будет получить в аэропортах, на вокзалах, в туристско-информационных центрах, а также в гостиницах. Их начнут распространять за несколько дней до старта ЧМ.
Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.
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