Болельщикам ЧМ раздадут бесплатные путеводители по Москве

Болельщики, которые приедут этим летом в Россию на чемпионат мира по футболу, получат более 1,4 миллиона бесплатных путеводителей по Москве, сообщается на сайте мэрии Москвы.

Без скандала как без ног Беспощадный российский футбол

«Всего планируется изготовить 960 тысяч туристических карт и 480 тысяч справочников о столице», — говорится в сообщении.

Путеводители будут доступны на шести языках — русском, английском, китайском, немецком, французском и испанском. Фанаты смогут узнать информацию о стадионах «Спартак» и «Лужники», расписание матчей, сведения о музеях, театрах, туристических маршрутах, а также контакты экстренных служб. Также там расскажут, как добраться до площадки фестиваля болельщиков на Воробьевых горах.

«Туристические карты и буклеты помогут гостям столицы сориентироваться в городе. Подскажут, как оплатить поездку в общественном транспорте, где расположены лучшие смотровые площадки и парки, а также куда обращаться в случае возникновения каких-либо происшествий или чрезвычайных ситуаций», — сказал руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев

Путеводители можно будет получить в аэропортах, на вокзалах, в туристско-информационных центрах, а также в гостиницах. Их начнут распространять за несколько дней до старта ЧМ.

Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM