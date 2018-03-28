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Грушевский — о поддержке в «Лужниках»: порой это напоминало теннис
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Грушевский — о поддержке в «Лужниках»: порой это напоминало теннис 

Чемпионат.com 1 час назад
Известный актёр Михаил Грушевский рассказал о своих впечатлениях от матчей сборной России против Бразилии и Франции. Встречи завершились поражением россиян (0:3 и 1:3).
«Играть с более сильными соперниками нужно. Даже понимая вероятность негативного результата. Матча с Францией я не видел, но с Бразилией наша команда была излишне зажата пиететом к статусу соперника. Судя по тому, что я слышал, вчерашний матч по содержанию был лучше. В любом случае это полезная практика. Поверьте, если бы сборная сыграла проходные матчи, раздавались бы разговоры о том, какой в них смысл.
История с ночным походом Нойштедтера и Рауша в ресторан? История — для журналистов, мне как болельщику она совершенно неинтересна. Это не первая и не последняя такая история. Можно вынести им общественное порицание, но я не вижу в этом никакой трагедии. Могу только сказать, что мне в принципе не понравилась игра с Бразилией с точки зрения эмоциональной составляющей. Вряд ли это вопрос отдачи, скорее я увидел зажатость. Такое бывает на сцене, когда артист играет с листа: сборная тоже как будто играла с листа.
Не могу сравнивать поддержку сборной с той, что была раньше, но в матче с Бразилией мне показалось, что поддержка почти отсутствовала. Возможно, дело в товарищеском статусе встречи. Эмоциональные всплески были только во время редких опасных моментов у ворот бразильцев: в эти секунды стадион оживал. Но в целом это напоминало теннисную атмосферу. Мы должны учиться болеть за сборную: от матча к матчу градус боления нужно повышать. Нельзя так вяло созерцать и сохранять «рабочую тишину». Надеюсь, это временное явление», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.
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