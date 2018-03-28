Грушевский — о поддержке в «Лужниках»: порой это напоминало теннис

Известный актёр Михаил Грушевский рассказал о своих впечатлениях от матчей сборной России против Бразилии и Франции. Встречи завершились поражением россиян (0:3 и 1:3).

«Играть с более сильными соперниками нужно. Даже понимая вероятность негативного результата. Матча с Францией я не видел, но с Бразилией наша команда была излишне зажата пиететом к статусу соперника. Судя по тому, что я слышал, вчерашний матч по содержанию был лучше. В любом случае это полезная практика. Поверьте, если бы сборная сыграла проходные матчи, раздавались бы разговоры о том, какой в них смысл.

История с ночным походом Нойштедтера и Рауша в ресторан? История — для журналистов, мне как болельщику она совершенно неинтересна. Это не первая и не последняя такая история. Можно вынести им общественное порицание, но я не вижу в этом никакой трагедии. Могу только сказать, что мне в принципе не понравилась игра с Бразилией с точки зрения эмоциональной составляющей. Вряд ли это вопрос отдачи, скорее я увидел зажатость. Такое бывает на сцене, когда артист играет с листа: сборная тоже как будто играла с листа.