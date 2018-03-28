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ФХР не поддерживает решение КХЛ об исключении российских клубов
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ФХР не поддерживает решение КХЛ об исключении российских клубов 

ТАСС 12 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) и член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Владислав Третьяк воздержался при голосовании по вопросу об исключении из лиги тольяттинской «Лады» и ханты-мансийской «Югры». Об этом Третьяк заявил журналистам после заседания совета директоров.
В среду совет директоров лиги объявил о том, что «Югра» и «Лада» не выступят в чемпионате лиги в следующем сезоне. Клубы стали худшими в спортивно-экономическом рейтинге КХЛ.
"ФХР всегда за развитие хоккея по всей стране, — сказал Третьяк. — Мы выступали за то, чтобы не сокращать российские клубы, во всех регионах любят хоккей. Воздержались [при голосовании] только я и Кирилл Фастовский (генеральный менеджер «Сибири» — прим. ТАСС)".
"Югра" выступала в КХЛ с сезона-2010/11 и выходила в плей-офф в первых двух своих сезонах. «Лада» играла в КХЛ в сезонах-2008/09 и -2009/10, после чего из-за непредоставления в установленные сроки документов, подтверждающих обеспечение финансирования основной команды, была исключена из лиги. С сезона-2014/15 тольяттинцы вновь выступали в КХЛ, однако в плей-офф не пробивались.
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