ФХР не поддерживает решение КХЛ об исключении российских клубов

МОСКВА, 28 марта. / ТАСС /. Президент Федерации хоккея России (ФХР) и член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Владислав Третьяк воздержался при голосовании по вопросу об исключении из лиги тольяттинской «Лады» и ханты-мансийской «Югры». Об этом Третьяк заявил журналистам после заседания совета директоров.

В среду совет директоров лиги объявил о том, что «Югра» и «Лада» не выступят в чемпионате лиги в следующем сезоне. Клубы стали худшими в спортивно-экономическом рейтинге КХЛ.

"ФХР всегда за развитие хоккея по всей стране, — сказал Третьяк. — Мы выступали за то, чтобы не сокращать российские клубы, во всех регионах любят хоккей. Воздержались [при голосовании] только я и Кирилл Фастовский (генеральный менеджер «Сибири» — прим. ТАСС)".

"Югра" выступала в КХЛ с сезона-2010/11 и выходила в плей-офф в первых двух своих сезонах. «Лада» играла в КХЛ в сезонах-2008/09 и -2009/10, после чего из-за непредоставления в установленные сроки документов, подтверждающих обеспечение финансирования основной команды, была исключена из лиги. С сезона-2014/15 тольяттинцы вновь выступали в КХЛ, однако в плей-офф не пробивались.