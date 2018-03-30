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Смертин: случаи с обезьяньим уханьем болельщиков происходят не только в России
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Смертин: случаи с обезьяньим уханьем болельщиков происходят не только в России 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин в интервью французскому каналу beIN SPORTS выразил мнение, что проблема с проявлением расизма во время футбольных матчей существует не только в России.
Накануне Смертин объявил о начале расследования расистских выкриков в адрес темнокожих игроков в товарищеском матче Россия — Франция (1:3). По ходу этой встречи расистские выкрики звучали в адрес футболистов гостей Поля Погба и Усмана Дембеле.
«Расследование продолжается, поэтому пока не могу о чём-то говорить со стопроцентной уверенностью. Если нам удастся найти провинившихся болельщиков, они будут наказаны и никогда не вернутся на стадионы. Что касается обезьяньего уханья, то это случается, но не только в России, а везде. Такое случается в России не чаще, чем где-либо ещё. Меня это разочаровывает. Не понимаю, зачем люди так поступают. Конечно, сейчас на Россию смотрят все, поскольку страна примет чемпионат мира. Я уверен, что те болельщики, которые отправятся в нашу страну поддержать свои команды, останутся довольны поездкой», — сказал Смертин в интервью beIN SPORTS.
Посмотреть видео можно в «твиттере» beIN SPORTS.
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