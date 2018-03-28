Смертин заявил о начале расследования расистских выкриков в адрес французских футболистов

Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин заявил о начале расследования расистских выкриков в адрес игроков сборной Франции во время контрольного матча с Россией. «В данный момент ведётся расследование, все детали будут тщательно проверены. Как только будут итоговые результаты, мы о них обязательно сообщим. В случае выявления нарушений будут предприняты соответствующие меры», — цитирует Смертина «Чемпионат».

В некоторых СМИ появились сообщения о том, что французские футболисты Поль Погба Усман Дембеле подверглись расистским выкрикам на матче в Санкт-Петербурге.

Ранее члены организации по борьбе с расизмом обратились в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой расследовать возможные проявления дискриминации в контрольном матче между сборными России и Франции по футболу.