Величкин: исключение «Лады» из КХЛ должно пойти на пользу тольяттинскому хоккею

МОСКВА, 28 марта. / ТАСС /. Власти Тольятти после исключения «Лады» из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) смогут пустить высвобожденные средства на развитие хоккея. Такое мнение журналистам высказал член совета директоров лиги, вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин

По решению совета директоров, «Лада» и «Югра» исключены из КХЛ на следующий сезон.

"Клуб имеет хорошее техническое оснащение — есть возможность мальчишкам играть в хоккей. У региона будет возможность пустить высвобожденные средства на развитие хоккея, техническое оснащение, работу с болельщиками, — сказал Величкин. — Возможность вернуться есть у всех. Наша концепция — принимать не иностранные клубы, а коммерчески интересные, которые будут давать доходы и прибыль, причем не лиге, а для распределения между участниками".

В прошлом году из лиги были исключены новокузнецкий «Металлург» и хорватский «Медвешчак». «У меня была отрицательная позиция тогда, потому что никто не был к этому готов, и мы только приняли концепцию. Я предлагал отложить вопрос до следующего года. В этом году уже этого вопроса не было — прецедент был, надо работать по намеченной программе», — отметил он.

Низкие показатели посещаемости в нынешнем сезоне имеет китайский «Куньлунь».

"Нам это тоже не нравится, но нужно потерпеть. Если через год-два мы зацепим китайцев, то это будет только плюс для нашего хоккея. Мы должны получить этот рынок, это чисто коммерческий интерес, нам не нужно развитие хоккея ради хоккея в КХЛ. Нам нужно, чтобы там появились болельщики, которые будут «кушать» наш продукт, а мы будем на этом зарабатывать", — подчеркнул Величкин.