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Танцевальный коллектив из кадетского корпуса в Тимирязевском выступил на региональном конкурсе
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Танцевальный коллектив из кадетского корпуса в Тимирязевском выступил на региональном конкурсе 

Управа района Тимирязевский города Москвы 59 минут назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Воспитанники Первого Московского кадетского корпуса, который находится в Тимирязевском, приняли участие в XI Региональном молодежном патриотическом конкурсе «Весна 45-го года». Район представили участники танцевального коллектива «Кадетские традиции». Об этом рассказала педагог кадетского корпуса Светлана Смолеева.
— Воспитанники танцевального коллектива «Кадетские традиции» оказались самыми молодыми участниками конкурса, — поделилась Смолеева
Она добавила, что конкурс проходил в зале ДК «Конгресс-центр» РЭУ имени Плеханова. (мю)
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