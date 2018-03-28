Танцевальный коллектив из кадетского корпуса в Тимирязевском выступил на региональном конкурсе

Воспитанники Первого Московского кадетского корпуса, который находится в Тимирязевском, приняли участие в XI Региональном молодежном патриотическом конкурсе «Весна 45-го года». Район представили участники танцевального коллектива «Кадетские традиции». Об этом рассказала педагог кадетского корпуса Светлана Смолеева.

— Воспитанники танцевального коллектива «Кадетские традиции» оказались самыми молодыми участниками конкурса, — поделилась Смолеева

Она добавила, что конкурс проходил в зале ДК «Конгресс-центр» РЭУ имени Плеханова. (мю)