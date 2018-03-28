Министр спорта Франции призвала сплотиться для борьбы с расизмом

Министр спорта Франции Лаура Фессель призвала общественность объединиться для борьбы против проявления расизма. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Расизму нет места на футбольных полях. Мы должны действовать сообща на европейском и международном уровнях, чтобы остановить это недопустимое поведение", — написала Фессель на своей странице в твиттере.