Министр спорта Франции призвала сплотиться для борьбы с расизмом 

Министр спорта Франции Лаура Фессель призвала общественность объединиться для борьбы против проявления расизма. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Расизму нет места на футбольных полях. Мы должны действовать сообща на европейском и международном уровнях, чтобы остановить это недопустимое поведение", — написала Фессель на своей странице в твиттере.
Фотограф одного французского издания рассказал, как отчетливо слышал расизм со стороны российских болельщиков в адрес Поля Погба и Усмана Дембеле в контрольном поединке сборных России и Франции в Санкт-Петербурге.
Ранее на эти сообщения отреагировали в Российском футбольном союзе.