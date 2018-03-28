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Министр спорта Франции призвала сплотиться для борьбы с расизмом
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Министр спорта Франции призвала сплотиться для борьбы с расизмом 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Министр спорта Франции Лаура Фессель призвала общественность объединиться для борьбы против проявления расизма. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Расизму нет места на футбольных полях. Мы должны действовать сообща на европейском и международном уровнях, чтобы остановить это недопустимое поведение", — написала Фессель на своей странице в твиттере.
Фотограф одного французского издания рассказал, как отчетливо слышал расизм со стороны российских болельщиков в адрес Поля Погба и Усмана Дембеле в контрольном поединке сборных России и Франции в Санкт-Петербурге.
Ранее на эти сообщения отреагировали в Российском футбольном союзе.
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