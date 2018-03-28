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На Усмана Дембеле претендуют три топ-клуба
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На Усмана Дембеле претендуют три топ-клуба 

Soccer News 57 минут назад
Фото: Soccer News
На вингера каталонской «Барселоны» Усмана Дембеле претендуют три европейских топ-клуба, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.
Так, за ситуацией с 20-летним игроком «сине-гранатовых», который до сих пор не смог полностью адаптироваться в своей новой команде, следят «Ливерпуль», лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико».
Отметим, что Дембеле только прошлым летом за 110 миллионов евро перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии». С того времени за каталонский гранд он забил 1 гол и сделал 6 результативных передач в 14 матчах.
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