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Власти Токио очистят водоемы к Олимпиаде-2020
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Власти Токио очистят водоемы к Олимпиаде-2020 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Генеральный директор оргкомитета Олимпиады-2020 Тосиро Муто пообещал улучшить качество воды в Токийском заливе, где будут проходить соревнования по триатлону. Об этом он заявил после заседания исполнительного совета организации.
— Мы собираемся создать в воде специальные фильтры для защиты от загрязнений, — цитирует Тосиро Муто агентство Associated Press. — Мы думаем, что это, вероятно, одна из самых эффективных мер, которые мы можем предпринять.
В прошлом году пробы, взятые в районе Одайба Токийского залива, показали, что концентрация вредных веществ превышает норму в 21 раз. По словам властей, виной тому были проливные дожди. Впрочем, Муто заверил, что организаторы будут пристально следить за качеством воды и к соревнованиям обеспечат хорошее качество. Международный олимпийский комитет (МОК), в свою очередь, отметил, что это — одна из немного проблем Токио, который тщательно готовится к Играм.
Напомним, Токио был выбран организатором Олимпиады-2020 года пять лет назад. В борьбе за право проведение игр столица Японии боролась с Мадридом и Стамбулом.
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