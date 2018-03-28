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Брат Энрике Иглесиаса встречается с русской теннисисткой-копией Анны Курниковой
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Брат Энрике Иглесиаса встречается с русской теннисисткой-копией Анны Курниковой 

Teleprogramma.pro 38 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Судя по фотографиям избранницы брата Энрике Иглесиаса, Мигель берет пример со своего родственника, а иначе, как объяснить тот факт, что 19-летняя Даниэль Оболевич не только русская по происхождению и занимается тем же спортом, что и Анна Курникова, но еще и как две капли похожа на прославленную теннисистку.
Сам Мигель, к слову, никаких комментариев по поводу личной жизни не дает, однако испанские СМИ вовсю пишут, что сердце 19-летнего брата покорила блондинка с голубыми глазами. Влюбленные, если верить прессе, познакомились в Майами, где у Мигеля есть квартира, и теперь каждые выходные проводят вместе.
Даниэль Оболевич (слева) и Анна Курникова (справа)/Фото: Facebook/Instagram
В Майами живет и Энрике Иглесиас с Анной Курниковой. В декабре прошлого года влюбленные стали родителями. В одной из американских клиник у пары родились близнецы — сын Николас и дочь Люси. Теперь теннисистка и певец наслаждаются новым статусом и практически все свободное время проводят с детьми, периодически публикуя трогательные и нежные фото с малышами в Instagram.
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