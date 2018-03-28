Госдума отметила 95-летие «Динамо»

Государственной Думе 28 марта состоялось торжественное открытие выставки «Динамо — 95 лет». В церемонии приняли участие депутаты Госдумы, чиновники Министерства спорта и члены общества «Динамо».

Лидер ЛДПР Жириновский на церемонии рассказал, что был членом общества «Юный динамовец».

«60 лет назад я вступил в общество, даже нашёл свой членский билет. Бумага уже истлела, но видна дата вступления — 7 февраля 1958 года. Я даже платил членский взнос, 2 копейки», — поделился политик.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов «Единая Россия» ) рассказал, что первые свои шаги в спорте сделал именно в динамовском клубе.

«Главное — «Динамо» забрало с улиц много ребят, которые, может быть, и не стали великими спортсменами, рекордсменами, но нашли настоящую цель в своей жизни», — сказал депутат.

Он поблагодарил работников и членов общества «Динамо», пожелал им здоровья, дальнейших успехов и новых спортивных побед. «Надеюсь, что через пять лет мы так же торжественно будем отмечать 100-летний юбилей динамовского клуба», — заключил Таймазов.

Общество является не только драйвером развития спорта в России, но и социальным гарантом для семей сотрудников правоохранительных органов , погибших при исполнении обязанностей, отметила член думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, заслуженный тренер России Ольга Павлова («Единая Россия»).

«У нас в Республике Татарстан все детские приюты, закрытые колонии для детей с девиантным поведением находятся под патронажем общества «Динамо»», — сообщила парламентарий.

Все экспонаты выставки отражают цели динамовского движения: пропаганду здорового образа жизни, развитие массового и детско-юношеского спорта, служебно-прикладных видов спорта и совершенствование физической подготовки личного состава правоохранительных органов.