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Спортсмены из Некрасовки получили четыре медали по каратэ
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Спортсмены из Некрасовки получили четыре медали по каратэ 

Управа района Некрасовка 42 минуты назад
Фото: Управа района Некрасовка
На базе ФОКа «На Таганке» прошли соревнования школьной спортивной лиги по каратэ Шотокан. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов в семи возрастных подгруппах в возрасте от восьми до 15 лет.
Честь школы № 2089 защищали семь спортсменов, постигающие боевые искусства на базе школьного дополнительного образования, в клубе каратэ «Сильные духом». Ребята достойно выступили и завоевали четыре медали: одно серебро и три бронзы. В призовых категориях участвовало от 16 до 22 человек.
Турнир проходил под эгидой Центра патриотического воспитания и школьного спорта города Москвы совместно с Федерацией восточного боевого единоборства сетокан. (вт)
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