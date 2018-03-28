Спортсмены из Некрасовки получили четыре медали по каратэ

На базе ФОКа «На Таганке» прошли соревнования школьной спортивной лиги по каратэ Шотокан. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов в семи возрастных подгруппах в возрасте от восьми до 15 лет.

Честь школы № 2089 защищали семь спортсменов, постигающие боевые искусства на базе школьного дополнительного образования, в клубе каратэ «Сильные духом». Ребята достойно выступили и завоевали четыре медали: одно серебро и три бронзы. В призовых категориях участвовало от 16 до 22 человек.

Турнир проходил под эгидой Центра патриотического воспитания и школьного спорта города Москвы совместно с Федерацией восточного боевого единоборства сетокан. (вт)