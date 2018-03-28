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На высоком старте. Как ЧМ-2018 изменил спортивную базу донской столицы
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На высоком старте. Как ЧМ-2018 изменил спортивную базу донской столицы 

АиФ Ростов 20 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Наследие мундиаля
В городе чётко продумана система строительства и размещения стадионов, а главное -предусмотрено дальнейшее использование всех инфраструктурных объектов. Об этом 22 марта заявил председатель Временной комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира по футболу Андрей Кутепов. Сенаторы побывали на стадионах «Ростов-Арена» и «Олимп-2» донской столицы.
«Мы видим, что вокруг стадионов формируется спортивный кластер — центр притяжения для всех жителей города и региона в целом, — говорит Андрей Кутепов. — Понимаем, что эти объекты будут востребованы в разных видах спорта и в будущем».
Сегодня Ростов-на-Дону находится на очень высоком уровне, как по подготовке к мундиалю, так и по привлечению детей и взрослых к спорту. «Олимп-2» на домашних матчах собирает полные трибуны, 14 тысяч болельщиков — это очень хороший показатель.
«Ростов-Арена» — многофункциональный футбольный стадион с трибунами, вмещающими до 45 тысяч зрителей, уже готов к эксплуатации. 15 апреля здесь состоится первый матч между «Ростовом» и «СКА-Хабаровск». На эту игру пустят 13 тысяч болельщиков. На следующую — 25 тысяч зрителей и на третью перед ЧМ-2018 все 45 тысяч.
Окончательно спортивный кластер на левом берегу реки Дон сформируется к 2023 году.
В него войдут десятки объектов: «Ростов-Арена», ледовый, гандбольный дворцы, выставочный комплекс, концертный зал, тренировочные базы гребного канала «Дон» и футбольного клуба «Ростов», конно-спортивный комплекс, а также площадки для занятия экстремальными видами спорта и маунтинбайком.
Всего здесь будут развиваться 16 видов спорта, 11 из них — олимпийские. Таким образом, организаторы считают, что Лебердон станет еще одн им, досуговым, центром Ростова-на-Дону, куда с удовольствием будут приезжать горожане и гости.
Как подчеркнул министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян, все футбольные поля на стадионах донской столицы будут с подогревом, что очень важно в условиях нашего климата.
Палаты для пьяных фанатов
Кроме стадионов, сенаторы посетили и обновлённую к соревнованиям мирового уровня ростовскую областную клиническую больницу.
Её руководство рассказало о новом оборудовании — томографах, о замене парка автомобильного транспорта и даже — обустройстве специальных палат для пьяных болельщиков.
«На базе городской больницы №4 Ростова-на-Дону создано отделение на 40 мест для нахождения там лиц, которые будут доставлены в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, — сообщает заместитель министра здравоохранения Ростовской области Андрей Ерошенко.
В случае каких-то угроз здоровью или жизни пациента из-за опьянения, будет оказана вся необходимая медицинская помощь».
Для того, чтобы принять иностранных пациентов, медперсонал проходит специальное обучение, кроме того, в медучреждениях во время чемпионата мира будут находиться волонтеры, владеющими иностранными языками.
Помощь волонтёрам
Ещё одним объектом осмотра стал ростовский волонтёрский центр.
По новому закону о добровольческой деятельности волонтёры будут получать поддержку в виде страховки, оплаты жилья, проезда, питания, одежды. А также — средства индивидуальной защиты.
Будет создана Единая информационная система, куда внесут сведения о добровольцах. Документ вступает в силу с 1 мая 2018 года.
«От мирового первенства мы получим богатое наследие, — резюмирует сенатор. Все, что создается в рамках подготовки к нему, будет служить жителям донского края. Это и спортивные объекты, получение качественных медицинских услуг, и условия комфортного проживания».
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Ростов-на-Дону примет пять матчей.
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